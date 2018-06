ROMA, 15 GIU - "Il presidente Conte e questo governo hanno preteso le scuse prima di poter incontrare il presidente Macron, e sono contento che le abbia date". Lo ha affermato il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, parlando in un video su facebook della "questione Francia" che, ha detto, "è soprattutto un modo per ricordare che ai tavoli europei non ci sarà più un'Italia che arretra ma un'Italia che avanza, che vuole fare gli interessi degli italiani".