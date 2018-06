Lisippo, il Getty farà ricorso

NEW YORK, 15 GIU - Il Getty farà ricorso in Cassazione per mantenere nelle sue collezioni la statua di bronzo dell'Atleta Vittorioso attribuita a Lisippo di cui il tribunale di Pesaro ha ordinato l'immediata confisca. Lo ha detto all'ANSA una portavoce del museo californiano. Nei giorni scorsi, dopo l'ordinanza del Gip di Pesaro, il portavoce del Getty Ron Hartwig aveva espresso "delusione" per la decisione ribadendo che il Getty avrebbe continuato a "difendere i suoi diritti". Secondo il portavoce del museo Ron Hartwig "i fatti non richiedono la restituzione della statua all'Italia". Hartwig aveva sottolineato anche la "forte e fruttuosa relazione con il ministero dei beni culturali e con i colleghi dei musei italiani", il portavoce aveva auspicato infine una soluzione della disputa "basata sui fatti e la legge applicabile".