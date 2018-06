Libia: nuovo raid droni Usa

IL CAIRO, 16 GIU - Un nuovo raid aereo americano in Libia, e il secondo contro Al Qaida, viene segnalato dal sito Libya Herald citando il comando delle forze americane in Africa. L'Africom, in un comunicato diffuso l'altro ieri, ha annunciato di aver condotto mercoledì un' "incursione aerea di precisione contro al-Qaida nel Maghreb islamico (Aqim) circa 50 miglia a sud-est di Bani Walid", "uccidendo un terrorista". Un precedente raid contro l'Aqim in Libia era stato condotto il 24 marzo uccidendo Musa Abu Dawud, un "responsabile di alto livello" di Al Qaida, ricorda la nota. Analizzando gi annunci Africom emerge che, da quando si è insediato il presidente americano Donald Trump, gli Usa hanno condotto in Libia almeno 11 di raid aerei. Il più recente era stato uno anti-Isis con quattro terroristi uccisi sempre nei pressi di Bani Walid, località dell'ovest della Libia circa 150 km a sud-est di Tripoli. Le incursioni per lo più vengono condotte da droni "MQ-9 Reaper" che decollano "da una base aerea in Sicilia"