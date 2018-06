Trump, vado d'accordo con leader G7

WASHINGTON, 16 GIU - Ad una settimana dal burrascoso G7 canadese che ha segnato la rottura fra Donald Trump e gli altri partecipanti con la retromarcia del tycoon sul comunicato finale, il presidente Usa attacca i 'Fake News Media' rivendicando su twitter di andare d'accordo con gli altri leader e di aver buoni rapporti con quelli europei, compresa Angela Merkel. "Ho una grande relazione con Angela Merkel, ma i Fake News media mostrano solo le brutte foto (insinuanti rabbia) delle negoziazioni di un accordo in cui chiedo cose che nessun altro presidente americano chiederebbe!", cinguetta. "I Fake news media hanno detto che non sono andato d'accordo con altri leader al summit G7 in Canada. Ancora una volta sbagliano! Grandi discussioni con il presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker e con il presidente del consiglio Ue Donald Tusk al summit G7 in Canada la scorsa settimana", ha aggiunto.