Aquiloni incendiari, Israele attacca

(ANSAmed) - TEL AVIV, 17 GIU - L'aviazione israeliana ha distrutto la notte scorsa a Gaza l'auto, vuota, di uno dei leader del lancio di palloni e aquiloni incendiari dalla Striscia verso le zone ebraiche di confine. Solo ieri sono stati almeno 20 i luoghi in territorio israeliano attorno a Gaza in cui sono divampati i roghi appiccati dagli aquiloni o dai palloni lanciati dalla Striscia e che hanno distrutto centinaia di acri di campi e riserve naturali. La distruzione dell'auto vuota dell'esponente di Gaza - di cui non è stato precisato il nome - sembra essere, secondo i media, l'ultimo evento messo in atto dall'esercito nel tentativo di scoraggiare i lanci. "L'attacco - ha sottolineato il portavoce militare - è stato condotto in risposta al lancio di aquiloni e palloni incendiari ed esplosivi in Israele. L'esercito è determinato ad agire con crescente intensità contro questi atti di terrorismo tanto a lungo quanto è necessario".