Sparatoria a festa New Jersey, 20 feriti

WASHINGTON, 17 GIU - Sparatoria nella notte all Art festival di Trenton, New Jersey, dove due uomini hanno aperto il fuoco sulla folla ferendo 20 persone, di cui 4 sono in gravi condizioni: uno è un ragazzino di 13 anni. Uno dei due assalitori è stato ucciso, riferiscono le forze dell'ordine. Si tratta di un uomo di 33 anni di cui non è stata resa nota l'identità. Il secondo assalitore e' stato arrestato sul posto. La polizia ha scambiato colpi d'arma da fuoco con almeno uno dei due aggressori. Secondo le autorità c'erano circa 1000 persone quando è cominciata la sparatoria. L'Art all night-Trenton è un festival di 24 ore di arte e intrattenimento aperto agli artisti di ogni età. Il procuratore della contea di Mercer, New Jersey, Angelo Onofri, ha detto: "Tutte gli indizi indicano che c'e' stata una lite tra alcune persone".