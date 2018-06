MILANO, 19 GIU - Piazza Affari in forte calo sul tonfo delle Borse di Asia e Pacifico per i timori sulla guerra commerciale tra Cina e Usa, in scia agli ultimi dazi per 200 miliardi di dollari ventilati da Donald Trump. Il primo Ftse Mib cede l'1,37% a quota 21.797 punti.