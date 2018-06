ROMA, 19 GIU - "Peccato che il ministro Bonafade, in realtà 'malafede' visto come si comporta, abbia detto che non verrà in Parlamento a rispondere nel merito delle cose. Peccato visto che lui ha iniziato la sua carriera a Firenze con una web cam dove chiedeva trasparenza, trasparenza che vale anche per lui". Lo afferma il senatore del Pd Matteo Renzi nel corso di una diretta facebook.