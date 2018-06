Neymar, allenamento dura solo 15'

ROMA, 19 GIU - Allarme Neymar. Il n.10 della Selecao ha infatti abbandonato l'allenamento dopo appena 15', rientrando negli spogliatoi e toccandosi la caviglia. Probabile che si tratti solo di un riposo precauzionale ma la cosa non ha lasciato indifferenti i tifosi verdeoro. Dopo aver effettuato qualche giro di campo e un torello insieme a Willian, Coutinho, T.Silva, Miranda e Paulinho, l'attaccante si è allungato per raggiungere la palla, lamentando un dolore alla caviglia destra. A quel punto, O Nei ha preferito dirigersi verso gli spogliatoi accompagnato dal fisioterapista Bruno Mazziotti. La federazione ha fatto sapere che era già previsto Neymar non avrebbe partecipato a tutte le sedute di allenamento, a causa anche dei colpi subiti nel match contro la Svizzera. Il problema alla caviglia ha però accorciato ancor più la sua presenza in campo. Ad ogni modo, un addetto stampa della CBF ha confermato che non si tratta di nulla di preoccupante: "Domani Neymar si allenerà normalmente".