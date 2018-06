Brigliadori fuori da Pechino Express

ROMA, 19 GIU - Eleonora Brigliadori non parteciperà a Pechino Express - Avventura in Africa. Lo ha deciso Rai2 "a seguito delle dichiarazioni recentemente rese sul web". In un post su Facebook, la Brigliadori aveva risposto a un commento su Nadia Toffa, scrivendo tra l'altro "chi è causa del suo mal pianga se stesso". "Le suddette dichiarazioni - spiega Rai2 in una nota - sono, infatti, in evidente contrasto con la missione e i valori di servizio pubblico della Rai, con il codice etico aziendale e con la linea editoriale della Rete".