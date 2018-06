Scherma: Italia argento europeo fioretto

ROMA, 19 GIU - La quarta giornata degli Europei di scherma in corso a Novi Sad porta in dote la quinta medaglia per l'Italia. E' l'argento che arriva dal fioretto maschile dove gli azzurri del ct Andrea Cipressa migliorano il terzo posto dello scorso anno a Tbilisi, ma salgono sul secondo gradino dopo la sconfitta subìta in finale contro la Russia col punteggio di 45-38. Daniele Garozzo e Giorgio Avola, reduci rispettivamente dall'argento e dal bronzo individuale, assieme ad Andrea Cassarà ed Alessio Foconi, dopo aver sconfitto ai quarti la Gran Bretagna per 45-27, erano giunti in finale superando in semifinale la Polonia col punteggio di 45-30. Nella sciabola femminile, invece, il quartetto azzurro composto da Irene Vecchi, Rossella Gregorio, Loreta Gulotta e Martina Criscio si ferma ai piedi del podio. Le azzurre sono state infatti sconfitte 45-44 dalla Francia nell'assalto valido per il bronzo.