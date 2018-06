Migranti: 857 morti in mare nel 2018

ROMA, 20 GIU - Sono 40.073 i migranti arrivati via mare in Europa nel 2018 fino ad oggi (15.610 in Italia, 12.353 in Grecia e 12.063 in Spagna); le vittime delle traversate sono 857. Lo rileva l'Organizzazione internazionale per le migrazioni. Le persone morte mentre tentavano di arrivare in Italia sono 520, mentre 292 erano dirette verso la Spagna e 45 in Grecia. Sia il numero degli sbarchi in Europa che delle vittime di quest'anno sono in netto calo in confronto al 2017, quando se ne erano contati rispettivamente 72.152 e 3.139.