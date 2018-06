Brexit: governo May salvo su emendamento

LONDRA, 20 GIU - Il governo May ha evitato oggi una sconfitta potenzialmente devastante ai Comuni sulla legge quadro per la Brexit. E' stato infatti bocciato con 319 voti contro 303 l'emendamento - osteggiato dall'esecutivo, ma rilanciato due giorni fa dall'assemblea non elettiva dei Lord - che mirava a garantire alle Camere un "voto significativo" sull'esito dei negoziati con l'Ue in grado di fatto di bloccare un eventuale divorzio 'no deal'. I ribelli Tory si sono in parte accontentati di promesse verbali e parziali della premier al riguardo.