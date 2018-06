Arabia battuta 1-0, Uruguay agli ottavi

ROMA, 20 GIU - L'Uruguay ha battuto 1-0 (1-0) l'Arabia Saudita, in una partita valida per la seconda tornata del Girone A di qualificazione dei Mondiali di calcio. La rete decisiva è stata realizzata da Suarez al 23' del primo tempo. Con questo successo, il secondo, i sudamericani conquistano la qualificazione per gli ottavi di finale e, indirettamente, permettono anche alla Russia - a sua volta con sei punti dopo due successi - di accedere al turno a eliminazione diretta. Insieme con l'Arabia Saudita, è eliminato anche l'Egitto. La sfida diretta tra Russia e Uruguay deciderà la prima classificata del girone.