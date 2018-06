Turchia: processo a presidente Amnesty

ISTANBUL, 21 GIU - Riprende stamani a Istanbul il processo nei confronti del presidente onorario di Amnesty International in Turchia, Taner Kilic, e altri 10 attivisti per i diritti umani accusati di "terrorismo". Da oltre un anno in carcerazione preventiva e unico degli imputati ancora in prigione, Kilic, noto avvocato per i diritti umani, era stato arrestato con l'accusa di "appartenenza a un'organizzazione terroristica" per supposti legami con la presunta rete golpista di Fethullah Gulen. Nei giorni scorsi, sottolinea ora l'ong, un rapporto di 15 pagine trasmesso dalla polizia alla pubblica accusa non ha rinvenuto alcuna prova che abbia avuto sul suo cellulare l'applicazione di messaggistica ByLock, che secondo i magistrati veniva usata dai 'gulenisti' per scambiarsi informazioni criptate. "Quando sarò rilasciato, voglio riprendere il mio lavoro. So, ora più che mai, quanto siano importanti i diritti umani", ha detto Kilic incontrando nel carcere a Smirne il segretario generale di Amnesty, Salil Shetty.