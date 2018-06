Migranti: summit di Visegrad più Austria

BERLINO, 21 GIU - Sta per cominciare a Budapest il summit dei capi di governo del gruppo di Visegrad - Viktor Orban per l'Ungheria, Mateusz Morawiecki per la Polonia, Andrej Babis per la Repubblica Ceca e Peter Pellegrini per la Slovacchia - insieme al cancelliere austriaco, Sebastian Kurz. Al centro dell'agenda ci sarà la questione della politica europea sui migranti e la protezione delle frontiere dell'Ue. "Il focus sarà sugli sforzi per proteggere le frontiere esterne, in particolare un rafforzamento di Frontex e misure contro l'immigrazione illegale sopratutto sulla via dell'Albania", ha specificato il cancelliere austriaco Sebastian Kurz prima della partenza.