LUSSEMBURGO, 21 GIU - "Siamo uno Stato sovrano, Paese dell'Ue alla pari con gli altri, e quindi secondo me la cosa da fare è ricominciare a scriverla insieme. Se invece c'è già una bozza che ci viene propinata da altri Paesi e noi dobbiamo accettare una cosa e togliere qualcos'altro, è un atteggiamento che non possiamo accettare". Così il vicepremier e ministro del Lavoro e Sviluppo economico Luigi Di Maio a chi gli chiede se la bozza del vertice Ue di domenica sull'immigrazione sia da rigettare in toto.