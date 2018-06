Lauro,tra sambatrap e glam guardo futuro

MILANO, 21 GIU - Tra modelli glam e la fuga dalle mode trap, Achille Lauro guarda al futuro in 'Pour l'amour', nuovo album dell'artista romano in uscita il 22 giugno. Non un semplice seguito del precedente lavoro 'Ragazzi madre', come ha spiegato Lauro De Marinis oggi a Milano, dove ha presentato il disco con l'inseparabile Boss Doms: "Lo abbiamo concepito diversamente, non tutto in studio, ma come si faceva negli anni '70. Abbiamo preso un villone e ci siamo chiusi lì per due mesi con tre studi, 15 persone, 10 kg di marijuana, e almeno 150 persone sono passate di lì: ne sono uscite canzoni sufficienti per tre dischi, questo è il primo della trilogia". Questo primo capitolo ha per filo conduttore l'amore, come traspare dal titolo che Lauro ha tatuato sul volto: un amore che è dipendenza e viaggio nell'apertura samba-elettronica 'Angelo blu' con Cosmo, amaro nella danzereccia 'Mamacita', tormentato nella chiosa pianistica 'Penelope'.