WASHINGTON, 21 GIU - "Sono qui per apprendere" sul funzionamento della struttura e "per chiedervi cosa posso fare per aiutare a ricongiungere i bambini con le loro famiglie". Lo ha detto la first lady degli Stati Uniti, Melania Trump, prendendo la parola durante la sua visita a sorpresa in una struttura di accoglienza in Texas.