Expo Dubai 2020, intesa Coni-Glisenti

ROMA, 21 GIU - Il Presidente del Coni, Giovanni Malagò, e il Commissario Generale di Sezione dell'Italia a Expo 2020, Paolo Glisenti, hanno sottoscritto oggi a Roma, nella Sala delle Fiaccole al Foro Italico, il protocollo d'intesa che definisce la collaborazione tra i due enti in vista della presenza italiana all'Esposizione Universale del 2020 in programma a Dubai, negli Emirati Arabi. Un appuntamento che vedrà protagonista anche lo sport italiano, con la partecipazione attiva all'insieme di iniziative ed eventi che saranno messi in campo dal Commissariato sul tema "connecting minds, creating the future", sviluppato mettendo in relazione Paesi, continenti, culture e religioni. Con la firma di questo protocollo, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano vuole dare un contributo concreto in qualità di partner strategico del Commissario per consolidare e valorizzare la partecipazione dell'Italia a EXPO 2020, favorendo la promozione delle tematiche condivise nel tessuto sociale, produttivo ed istituzionale.