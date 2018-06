Palagiustizia: Anm, prospettiva incerta

BARI, 22 GIU - Parla di "prospettiva caratterizzata da totale incertezza", confermando lo stato di agitazione, la Giunta distrettuale di Bari dell'Anm, commentando il decreto legge che prevede la sospensione fino al 30 settembre dei termini relativi ai procedimenti penali pendenti dinanzi al Tribunale di Bari, dichiarato inagibile. "La sospensione dei termini delle attività processuali - spiega l'Anm - si pone in linea con gli auspici più volte espressi", tuttavia, era stato indicato "come tale iniziativa dovesse inserirsi in più ampio intervento legislativo, volto a risolvere, contestualmente, il gravissimo problema della mancanza di un immobile idoneo ad ospitare tutti gli uffici penali". Per l'Anm "in mancanza di tali interventi di carattere straordinario, i tempi tecnici di espletamento della procedura ordinaria per il reperimento di un immobile idoneo rendono di fatto necessario un doppio trasferimento, dapprima presso i locali di via Brigata Regina e di Modugno, quindi presso l'edificio che sarà individuato".