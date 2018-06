Spina bifida, operati in utero due feti

MILANO, 22 GIU - Al Policlinico di Milano sono stati operati in utero due feti per 'riparare' un grave difetto della colonna vertebrale e del midollo spinale chiamato spina bifida. Si tratta del primo intervento di questo tipo in Europa: sono stati operati due feti alla 25esima settimana di gestazione, inserendo strumenti sottilissimi direttamente nell'utero della loro mamma e riparando il difetto. Gli interventi sono perfettamente riusciti, ora bisognerà attendere la nascita dei 2 bimbi per poter confermare il pieno successo delle cure. La spina bifida, quando non è mortale, porta a disabilità, paralisi e disturbi neurologici. Il primo intervento è stato realizzato il 19 giugno su una donna proveniente da un'altra nazione europea, il secondo il giorno seguente, su una donna italiana seguita da tempo in Mangiagalli (e un terzo intervento è già previsto tra due settimane). Ciascuna operazione è durata circa 5 ore.