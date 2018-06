'Carmen' apre 96/O Festival Arena Verona

VERONA, 22 GIU - Arena di Verona gremita stasera per la 'prima' del 96/O Festival lirico. E' toccato al nuovo allestimento di "Carmen" aprire l'Opera Festival 2018, per un'edizione marchiata dai debutti: la prima volta di una donna e di una cantante, il soprano Cecilia Gasdia, alla guida di una fondazione lirica italiana; la prima per l'Arena dopo il commissariamento, concluso pochi mesi fa con la nomina appunto di Gasdia, al termine un sofferto piano di risanamento dell'ente. Ma è stata una serata significativa anche sotto il profilo sociale, perché la musica lirica ha dato un segno di come la cultura sappia interpretare bene la realtà. Carmen, forse il più famoso femminicidio nella storia, è diventata così simbolo della lotta contro la violenza sulle donne: un posto lasciato vuoto in platea, ed un mazzo di 32 rose rosse, a ricordare i casi di femminicidio dall'inizio del 2018.