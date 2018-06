ct Russia, non temiamo Cavani e Suarez

MOSCA, 24 GIU - "Cambieremo la nostra tattica contro Cavani e Suarez? Domani vediamo. In fin dei conti ci volevano spaventare con Salah e non ce l'hanno fatta". Lo ha dichiarato il ct russo Stanislav Cherchesov durante la conferenza stampa alla vigilia della partita con l'Uruguay, che si disputerà domani a Samara e che vale il primo posto nel girone (con la Russia che ha disposizione due risultati su tre). "Gli attaccanti dell'Uruguay hanno altre qualità ma ci prepariamo per questo. Oggi ci occuperemo della teoria, spiegheremo i dettagli ai giocatori. Ci dormiranno sopra e domani saranno pronti a metterli in campo".