Israele: principe William a Yad Vashem

(ANSAmed) - TEL AVIV, 26 GIU - "Profondamente emozionante". Così il principe William ha descritto sul libro di onore di Yad Vashem la visita compiuta oggi al Memoriale della Shoah di Gerusalemme da dove è cominciata la parte ufficiale del suo soggiorno in Israele e poi in Cisgiordania. " Non dobbiamo mai dimenticare la Shoah: l'uccisione di 6 milioni di uomini, donne e bambini solo perchè erano ebrei. Tutti noi - ha scritto ancora il duca di Cambridge - abbiamo la responsabilità di ricordare e di insegnare alle future generazioni gli orrori del passato in modo che mai si ripetano". Dopo aver definito la Shoah "una storia di tenebra e disperazione che mette in discussione l'umanità stessa", William ha ricordato i Giusti tra le Nazioni che si prodigarono per salvare gli ebrei. "Sono onorato - ha detto - che la mia stessa bisnonna sia tra loro". Subito dopo Yad Vashem, William si è recato all'incontro con Benyamin Netanyahu e la moglie Sarah nella residenza ufficiale del primo ministro a Gerusalemme.