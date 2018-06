Usa, protezione Secret Service a Sanders

WASHINGTON, 27 GIU - La Cnn riferisce - citando fonti informate - che la portavoce della Casa Bianca Sarah Sanders avra' la protezione del Secret Service, il servizio di forze dell'ordine che si occupa della sicurezza del presidente degli Stati Uniti. La Cnn sottolinea che Sanders e' la prima portavoce a ricevere tale protezione a tempo pieno, probabilmente gia' a partire dalle prossime ore ma non e' chiaro per quanto tempo. Nei giorni scorsi la Sanders era stata cacciata da un ristorante in Virginia insieme a tutta la sua famiglia perché lavora per Donald Trump. A raccontarlo su Twitter la stessa Sanders, l'episodio ha sollevato quesiti e polemiche.