Thailandia, soccorsi anche da Usa e Gb

MAE SAI (THAILANDIA), 28 GIU - Una squadra militare statunitense ed esperti speleologi britannici si sono uniti ai soccorsi nel nord della Thailandia per i 12 ragazzi e il loro allenatrice di calcio rimasti intrappolati da giorni all'interno di una grotta inondata da piogge quasi costanti. Un generale dell'esercito thailandese che coordina le operazioni ha dichiarato stamattina che la pioggia durante la notte ha di nuovo alzato i livelli dell'acqua e che le autorità hanno spento le pompe per l'aspirazione dell'acqua per il rischio elettrico. I ragazzi e l'allenatore sono entrati nella grotta di Tham Luang Nang Non nella provincia di Chiang Rai sabato pomeriggio. La spelonca si allaga nella stagione delle piogge. Tuttavia le autorità hanno espresso la speranza che ci siano luoghi asciutti su un terreno più elevato all'interno della grotta dove il gruppo potrebbe essersi messo in salvo.