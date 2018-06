Barca contro vaporetto a Venezia,contusi

VENEZIA, 28 GIU - Una barca ha urtato un vaporetto del servizio pubblico Actv in Canal Grande a Venezia. Nella collisione è andato in frantumi un finestrone e due persone sono rimaste contuse. L'incidente, causato probabilmente per una manovra errata del conducente della barca, è avvenuto nei pressi di Piazzale Roma quando un vaporetto della 'linea 1' era appena partito entrando in Canal Grande. I danni sono stati limitati alle sole imbarcazioni, visto che i passeggeri presenti a bordo del mezzo pubblico non hanno riportato gravi ferite: solo lievi contusioni per due di loro. L'equipaggio ha assistito gli utenti, facendoli tornare a riva per permettere loro di salire a bordo di un altro battello.