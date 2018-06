Madre rapinata, appello figlia su fb

FIRENZE, 28 GIU - "Ai nostri governanti, al sindaco Nardella, al governatore Rossi chiedo: aiutateci a casa nostra". Lo ha scritto su Fb la figlia di una 67enne aggredita e rapinata in casa a Firenze. Nel post la donna ripercorre quanto accaduto, affermando anche che i rapinatori erano "zingari". "A Firenze un problema di legalità legato alla presenza dei rom esiste, ed è innegabile" scrive e aggiunge: "Ieri un'intera città si è mobilitata per dire no al razzismo: io posso assicurare ai nostri governanti che per le persone perbene come me e mia madre il problema non è la razza, è il rispetto delle leggi". Il post ha suscitato commenti con "insulti razzisti e parole d'odio" dai quali la donna si è poi dissociata sempre su fb spiegando: "Io non l'ho mai fatto e non inizierò certo a farlo ora". "Vorrei - aggiunge - che venisse evitata ogni possibile strumentalizzazione", "non era mia intenzione dare inizio ad una caccia alle streghe, vorrei solo ribadire la comprensibile richiesta di sicurezza e legalità".