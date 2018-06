Uccide la madre e si costituisce

POZZUOLI (NAPOLI), 28 GIU - Un uomo di 32 anni di cui non si conoscono le generalità ha ucciso la madre, al culmine di una lite, e poi si è costituito al locale commissariato di Polizia confessando il delitto. E' accaduto a Pozzuoli. L'uomo ha colpito la donna, in casa, con un corpo contundente e con un coltello. L'episodio si è verificato nei pressi dell'ospedale La Schiana. Nel vicino comune di Qualiano, il 3 maggio scorso, un 37enne affetto da crisi depressive uccise la madre e si barricò in casa: dopo nove ore di trattative i corpi speciali dei carabinieri fecero irruzione nell'appartamento, catturandolo vivo.