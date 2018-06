Sequestrati 2 milioni a patron Plaza

ROMA, 28 GIU - Dal 2014 al 2018 si è intascato la tassa di soggiorno destinata alle casse del Comune di Roma. Per questo il gip capitolino Giovanni Giorgianni, su richiesta della Procura, ha proceduto al sequestro preventivo di 2 milioni di euro nei confronti di Cesare Paladino, amministratore unico della società che gestisce il Grand Hotel Plaza, struttura a quattro stelle nella centralissima via del Corso. L'imprenditore è accusato di peculato. Secondo quanto accertato dagli uomini della polizia municipale, coordinati dal procuratore aggiunto Paolo Ielo e dal sostituto Alberto Pioletti, l'imprenditore si sarebbe illecitamente appropriato di oltre 300 mila euro per l'anno 2014, di oltre un milione e 500mila euro per gli anni 2015, 2016 e 2017 e di circa 88 mila euro per l'anno in corso per un totale di oltre due milioni di euro.