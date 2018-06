Australia, battuta Fincantieri

SYDNEY, 29 GIU - Il più grande programma australiano di costruzione di navi militari in tempo di pace è stato assegnato al colosso britannico della difesa BAE Systems, in un contratto da 35 miliardi di dollari australiani (circa 23 mldm euro), per la costruzione di nove fregate, tra le più avanzate nella lotta antisommergibili. La BAE Systems, con le navi Type 26 Global Combat ha battuto la dura concorrenza delle altre due offerte, di fregate di classe FREMM (Fregate Europee Multi- Missione) della Fincantieri e di F100 potenziate della spagnola Novantia. Tuttavia, Fincantieri è in evidenza in Borsa, dove il titolo guadagna il 4% a 1,19 euro e non è influenzato anche dalla revisione ad 'accumulate' da parte di Banca Akros. (ANSA).