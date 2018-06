Pm, 2 anni e mezzo per ex sindaco Lodi

LODI, 29 GIU - Il pubblico ministero Sara Mantovani ha chiesto una condanna a 2 anni e mezzo di carcere per l'ex sindaco Pd di Lodi, Simone Uggetti, 44 anni, ritenendolo, sulla scorta delle indagini della Guardia di Finanza, corresponsabile di turbativa d'asta nel bando del marzo 2016 per la gestione per sei anni di due piscine scoperte comunali. Chiesta la condanna anche per un avvocato di Lodi che all'epoca era consigliere della società mista aggiudicataria del bando, di un dirigente comunale e dell'ex presidente di una società sportiva.