Migranti: Oim respinge candidato Usa

GINEVRA, 29 GIU - L'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) ha respinto il candidato proposto dell'amministrazione Usa per dirigere l'agenzia collegata all'Onu, che era sempre stata guidata da un americano fin dal 1951, anno della sua fondazione. La candidatura di Isaacs è stata bocciata sull'onda della politiche restrittive di Trump, a partire dal bando per alcuni paesi musulmani e la separazione delle famiglie dei profughi, e per le sue posizioni personali che i critici hanno bollato come anti-islamiche.