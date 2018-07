Messico, uccisi tre militanti di partito

CITTA' DEL MESSICO, 1 LUG - Otto persone sono state arrestate ieri in Messico per il loro presunto coinvolgimento nell'assassinio di tre militanti del Partito rivoluzionario istituzionale (Pri), a poche ore dall'apertura dei seggi per le elezioni generali. Lo riferisce il quotidiano messicano Proceso. Nella sua pagina online il giornale ha precisato che la morte dei militanti dello storico partito è avvenuta durante una battaglia con avversari del Partito della rivoluzione democratica (Prd) avvenuta a Morelia, capitale dello Stato centrale di Michoacán. La polizia ha reso noto che le vittime, fra i 28 ed i 53 anni, sono state aggredite con violenza all'esterno di una casa privata e che due di esse sono morte per le ferite provocate da un'arma da fuoco mentre la terza è deceduta per la gravità delle percosse subite.