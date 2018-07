Merkel: smentite est? Un equivoco

BERLINO, 1 LUG - "Mi dispiace degli equivoci, non abbiamo stipulato degli accordi", ma vi è uno scambio "a livello politico". Lo ha detto Angela Merkel, nel corso della consueta intervista estiva rilasciata alla Zdf, che andrà in onda stasera, rispondendo alle smentite che arrivano da Budapest Varsavia e Praga sugli accordi sui respingimenti più veloci. Dopo Praga e Budapest, che lo avevano già fatto ieri, oggi anche Varsavia ha smentito che vi siano "nuovi accordi per prendere richiedenti asilo da altri Stati europei". Lo ha affermato la portavoce del governo in un tweet. È il terzo paese dell'elenco dei 14 citati dalla cancelliera Angela Merkel come partner europei che avrebbero un'intesa per accelerare le procedure di respingimento dei migranti registrati altrove.