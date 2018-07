P.a, riparte confronto su dirigenti

ROMA, 30 GIU - Martedì 3 luglio riparte la trattativa sulla dirigenza di Stato. L'Aran, l'agenzia che si occupa dei contratti per la pubblica amministrazione ha infatti, convocato i sindacati per continuare la discussione sul rinnovo del contratto, che recepirà anche la stretta anti-furbetti del cartellino. Intanto l'Aran chiarisce il funzionamento dei permessi per gli statali, previsti con il nuovo contratto .Gli statali possono ricorrere a permessi retribuiti per particolari motivi personali o familiari, in tutto 18 ore l'anno. E' fatto divieto di beneficiarne "per frazioni di ora" ma il divieto, viene precisato, vale solo per la prima ora, dopo di che il permesso va anche a minuti. "Il dipendente non potrà fruirne per 20 o anche per 50 minuti (dovendo in questo caso comunque contabilizzare un'intera ora)", mentre si ritiene possibile "l'utilizzo per periodi composti da un'ora o da un numero intero di ore, seguiti da frazioni di ora (ad esempio, un'ora e quindici minuti, un'ora e trenta, due ore e venti ecc.)".