Cirielli, disertore chi scappa da guerra

ROMA, 2 LUG - "E' ora di finirla con la retorica del buon selvaggio che autorizza un atteggiamento tollerante nei confronti di chi entra in Italia solo per commettere reati, senza aver alcun rispetto delle regole". Lo afferma Edmondo Cirielli, questore della Camera dei Deputati e presidente della direzione nazionale di Fratelli di Italia, commentando l'arresto a Salerno di un 29enne nigeriano, richiedente asilo e con precedenti penali, dopo l'aggressione a un commerciante in via Wenner. "Non possiamo accogliere delinquenti stranieri. E finiamola con la storia della fuga dalla guerra. Gli immigrati che commettono reati sono solo dei delinquenti. E non scappano da nessun conflitto. Ma se anche fosse, per noi sarebbero disertori e non migranti" conclude Cirielli.