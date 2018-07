Israele teme attacchi Iran a personalità

(ANSAmed) - TEL AVIV, 3 LUG - Lo Shin Bet (sicurezza interna) teme che l'Iran possa compiere attacchi contro personalità di rilievo israeliane in visita all'estero. Per questo - secondo una delle tv israeliane - il capo dell'organismo Nadav Argaman ha incontrato di recente l'ex premier e ministro della difesa Ehud Barak per discutere della vicenda. Barak - che è molto noto all'estero dove è spesso per convegni o incontri - non ha, secondo la tv, alcuna scorta a seguito di una controversa decisione di un comitato ministeriale.