Trump a Merkel, cattivo esempio per Nato

NEW YORK, 3 LUG - Donald Trump scrive alla cancelliera tedesca Angela Merkel e accusa la Germania di "minare la sicurezza" della Nato e di essere un cattivo esempio per altri alleati spingendoli a non aumentare le proprie spese militari. Lo riporta il New York Times. "E' sempre più difficile - afferma il tycoon - giustificare agli americani perchè alcuni Paesi non condividono il peso della sicurezza nella Nato mentre i soldati americani continuano a sacrificare le loro vite all'estero o a tornare a casa gravemente feriti".