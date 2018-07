ROMA, 3 LUG - "La realtà di lavoro nel nostro gruppo è molto diversa da come viene rappresentata sulla stampa: a volte leggiamo i giornali per avere dettagli frizzanti". Lo afferma il premier, Giuseppe Conte, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Chigi, escludendo ogni gelosia nei confronti del protagonismo di Matteo Salvini. "A volte sono opinioni personali, ma l'importante è perseguire programma di governo. Non c'è nessuna ipersensibilità - conclude - i rapporti sono eccellenti".