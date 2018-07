Gb, altre denunce per Kevin Spacey

LONDRA, 4 LUG - La polizia britannica sta indagando su sei denunce di presunte molestie a carico dell'attore Kevin Spacey, statunitense con cittadinanza inglese, tre in più di quelle di cui già era stata data notizia dai media all'inizio di quest'anno. La polizia britannica non rivela i nomi dei sospetti fino all'incriminazione, ma ha fatto sapere che i detective stanno indagando su accuse di violenza sessuale avvenute nel quartiere londinese di Westminster nel 1996 e a Gloucester nel 2013, e che si indaga su altri tre episodi a carico dello stesso sospettato. Spacey è stato direttore artistico del teatro londinese Old Vic per 11 anni, fino al 2015.