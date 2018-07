MILANO, 4 LUG - Piazza Affari chiude in calo la seduta. Il Ftese Mib si è fermato in calo dello 0,36 per cento a 21.686 punti. Pesano sul listino i cali di Moncler (-3,6%) e St (-2,98%) mentre hanno tenuto i titoli finanziari con Mediobanca in rialzo dell'1,28%, Finecobank dekk'1,28%, Tim in recupero dello 0,52% e Mediaset dello 0,97 per cento.