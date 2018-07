Scontro fra tram a Milano, sei contusi

MILANO, 4 LUG - Sei persone contuse nel deragliamento di un tram avvenuto a seguito dello scontro con un altro tram nella centralissima piazza Cordusio, a Milano. Secondo le prime ricostruzioni riferite da Atm, la vettura proveniente da via Tommaso Grossi, per un errore umano (il conducente non si è accertato della posizione dello scambio), ha urtato la vettura della stessa linea che arrivava da via Broletto. Entrambe i mezzi procedevano a un'andatura molto ridotta. Il 118 è subito intervenuto portando soccorso a sei contusi lievi. Sul posto è presente la Polizia locale. Al momento i tram della linea in direzione Greco terminano le corse a Cordusio, mentre quelli in direzione Roserio terminano le corse a Repubblica. Atm ha attivato i canali per dare informazioni ai passeggeri.