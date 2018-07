Lega: attacco democrazia,Colle ci riceva

ROMA, 4 LUG - La Lega intende chiedere un incontro al Capo dello Stato Sergio Mattarella appena ritornerà dalla Lituania per parlare della vicenda dei fondi elettorali per 48 milioni di euro del partito oggetto di una condanna penale, che la Cassazione ha ordinato ai magistrati di cercare ovunque si possano trovare. "Si tratta di un gravissimo attacco alla democrazia - riferiscono fonti della Lega - per mettere fuori gioco per via giudiziaria il primo partito italiano (sulla base dei sondaggi delle ultime settimane, ndr). Un'azione che non ha precedenti in Italia e in Europa". "Si tratta - proseguono le fonti leghiste - di un attacco alla Costituzione perché si nega il diritto a milioni di italiani di essere rappresentati. È una sentenza politica senza senso giuridico. La Lega non ha paura, c'è clima di grande tranquillità e serenità anche se c'è la consapevolezza che ci vogliono impedire di lavorare ed esistere".