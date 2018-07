Reality su Canale 5, Rete4 vira su news

ANSA) - MONTECARLO, 5 LUG - Canale 5 a tutto reality, con il debutto di Temptation Island Vip con Simona Ventura e il Grande Fratello sempre versione celebrity con Ilary Blasi e Alfonso Signorini, aspettando L'isola dei famosi in primavera con Alessia Marcuzzi. Italia 1 a trazione comica con Pintus, Maurizio Battista, Andrea Pucci e soprattutto il ritorno della Gialappa's Band. Rete4 completamente rivoluzionata nel segno dell'attualità e anti La7, pronta a allargare il suo pubblico con cinque produzioni in prima serata, la new entry Gerardo Greco alla direzione del tg e Barbara Palombelli a sfidare Lilli Gruber nell'access prime time. Forte di numeri che ne fanno "il più grande editore europeo, leader in Italia e Spagna", nelle parole dell'ad e vicepresidente Pier Silvio Berlusconi, con ascolti "in crescita da gennaio di oltre un punto", Mediaset presenta a Montecarlo i palinsesti d'autunno.