Morto Claude Lanzmann, autore di Shoah

PARIGI, 5 LUG - Il giornalista e regista francese Claude Lanzmann, autore del film 'Shoah', è morto oggi, a Parigi, all'età di 92 anni: è quanto annuncia il suo editore Gallimard. Strenuo difensore della causa di Israele e amico di Jean-Paul Sartre, nella sua lunga vita Lanzmann fu anche filosofo e scrittore. Francese, figlio di immigrati bielorussi, Lanzmann è noto soprattutto per 'Shoah', film fiume sullo sterminio degli ebrei durante la Seconda guerra Mondiale. Nel 2015 capì che anche lui non sarebbe potuto sfuggire alla morte. "La morte è qui, può arrivare ad ogni momento. E questo è molto male". Contraddicendo Heidegger, aggiunse: "Morire non ha nulla di grande, tutto il contrario, è la fine della possibilità di essere grandi. L'impossibilità di ogni possibilità".