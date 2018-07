Hit parade, Sfera Ebbasta domina 6 mesi

ROMA, 5 LUG - Sfera Ebbasta domina i primi sei mesi del 2018, posizionandosi con Rockstar al primo posto della classifica semestrale Fimi/Gfk degli album (fisico + digitale + streaming audio premium) e conquistando tre delle prime cinque posizioni della chart singoli digitali. La classifica album Top of the Music, che vede al secondo posto Fatti sentire di Laura Pausini e Plume di Irama al terzo, presenta una top ten in cui 9 titoli sui primi 10 sono di artisti italiani: si tratta della presenza locale più alta dal 2015. La hit Perfect di Ed Sheeran è inevitabilmente prima nella chart dei singoli digitali (download + streaming audio premium), ma lascia il resto del podio all'urban italiano: al secondo posto c'è infatti Sfera Ebbasta feat. Quavo con Cupido e in terza posizione si piazza Cara Italia di Ghali. Sette brani della top ten singoli sono italiani. Enemy di Noyz Narcos è il vinile più venduto nel primo semestre del 2018 mentre è Sanremo 2018 ad occupare la prima posizione tra le compilation.