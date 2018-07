ROMA, 6 LUG - Azzerare la classe dirigente del Pd? Non so, questo lo deciderà il congresso. L'importante è dare il segno che si apre una fase assolutamente eccezionale e straordinaria". Così il leader della sinistra Pd Andrea Orlando ha risposto alla vigilia dell'assemblea nazionale dem. "Domani si deve aprire una fase di rapporto con la società, di iniziativa politica", ha aggiunto il deputato ed ex ministro della Giustizia, arrivato a un seminario alla Camera promosso da associazioni di sinistra.