Migranti:Merkel parlerà con capi governi

BERLINO, 6 LUG - Angela Merkel scenderà in campo personalmente, per trovare degli accordi coi Paesi coinvolti dalle nuove misure del governo tedesco per contrastare la migrazione secondaria: lo ha detto Steffen Seibert, oggi in conferenza stampa, senza citare esplicitamente Italia e Austria, Paesi chiave per le nuove misure. Della questione si occuperanno i ministri competenti, "ma la cancelliera ha già chiarito che si occuperà anche personalmente della questione e che avrà colloqui diretti con altri capi di governo", ha detto.